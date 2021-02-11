إنطلاق مناورات للجيش الإيراني والحرس الثوري قرب الحدود العراقية الإيرانية

2021/02/11 | 19:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرع الجيش الإيراني والحرس الثوري بإجراء مناورات عسكرية كبيرة قرب الحدود مع العراق.

وكالة أنباء تسنيم الإيرانية قالت إن المناورات انطلقت صباح اليوم الخميس في مناطق بجنوب غربي البلاد، بحضور قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقائد القوات البرية ومسؤولين وخبراء عسكريين، مبينة ان المناورات التي تشارك فيها الطائرات المسيرة والمروحيات العسكرية الى جانب القوات البرية والمدفعية،تهدف الى رفع مستوى الإعداد لدى القوات الإيرانية والحرس الثوري.

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