2021/02/11 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد توقع متنبئ جوي أن تؤثر على العراق موجة قطبية هي الأكثر برودة في شباط منذ 6 سنوات في وقت قريب.وقال المتنبئ أحمد العربيد في مقال نشره المركز العربي للمناخ إن "بات في حكم المرجح ان تتقدم كتلة هوائية شديدة البرودة صوب شرق اوروبا الاسبوع القادم , وبناء على اخر المعطيات تعد هذه الكتلة الهوائية الابرد منذ سنوات والتي من المتوقع ان تتسبب في حالات انجماد واسعة في شرق القارة الاوروبية والشرق الأوسط".واضاف "تشير التوقعات الى ان هذه الكتلة ستبدأ بالاندفاع صوب وسط البحر الأبيض المتوسط منتصف الاسبوع القادم ، بحيث سيكون هذا الاندفاع القطبي رئيسيا ومُركزاً في جميع الطبقات ، ومن المحتمل ان تتحرك الكتلة صوب الشرق الأوسط على اثر تشكل منخفض جوي عميق شرق البحر الابيض المتوسط".وتابع "وتشير التوقعات ايضاً الى احتمالية ان تتأثر بلاد الشام والعراق ومصر وليبيا واجزاء من شمال السعودية باجواء شديدة البرودة وقد تكون الابرد منذ 6 سنوات بناء على اخر المخرجات".وأشار إلى ان "الموجة الباردة ستؤثر على اغلب دول الشرق الاوسط من الشمال الى الجنوب وصولاً الى مناطق جنوب الجزيرة العربية ووسط افريقيا".وزاد: "اما بخصوص احتمالية تشكل عاصفة ثلجية , فان بعض نماذج الطقس اشارت لهذا السيناريو حقيقة , ولكن ونظراً لبعد الفترة نسبياً فان المتغيرات كثيرة وبناء عليه لا يمكن تحديد ذلك من الآن او الجزم به ، وما يمكن توقعه بعد تحليل المنظومة الجوية حتى اللحظة ان احتمالية تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية وتراكمها هي الاعلى خلال الاسبوع القادم والذي يليه ، نظراً لقوة الاندفاع القطبي المتوقع من القطب الشمالي صوب المنطقة واستمرارية الدعم البارد في جميع الطبقات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأبرد منذ 6 سنوات.. موجة قطبية تؤثر على العراق ومتنبئ يتوقع موعد قدومها - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأبرد منذ 6 سنوات.. موجة قطبية تؤثر على العراق ومتنبئ يتوقع موعد قدومها - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).