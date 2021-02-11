المدعي العام الإيطالي يفتح تحقيقا عاجلا في فضحية مدرب إنتر ورئيس يوفنتوس

2021/02/11 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

فتح مكتب المدعي العام الإيطالي، تحقيقا حول الأزمة التي نشبت بين أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس وأنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، خلال مباراة الفريقين في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ودخل الثنائي في سلسلة من المشادات التي وصلت لحد التطاول بالسباب المتبادل بين كونتي وأنييلي، والتي استمرت حتى بعد نهائية المباراة

وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية "ANSA"، إنه،" تم استدعاء الحكم الرابع دانييلي شيفي لجلسة استماع في مكتب المدعي العام، خاصة أن الحكم ماوريتسيو مارياني لم يكتب تفاصيل المشادة في تقريره".

وأوضحت أن،" المدعي العام، سيقوم بجمع جميع المواد المصورة، ودراسة كل ما يتعلق بالواقعة التي نشبت بين مدرب إنتر ورئيس يوفنتوس".

ولم تصدر لجنة الإنضباط بالاتحاد الإيطالي، أي عقوبة في حق الثنائي كونتي وأنييلي، خاصة أن تقرير حكم المباراة لم يشير إلى الواقعة المسيئة للطرفين في تقريره.

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