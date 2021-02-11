الحلبوسي يؤكد اهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة وضرورة اختيار ممثلين يعبرون عن تطلعات وحاجات ناخبيهم

2021/02/11 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، على اهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، وضرورة اختيار ممثلين يعبرون عن تطلعات وحاجات ناخبيهم.وذكر بيان لمكتبه ان الحلبوسي استقبل وفداً من شيوخ ووجهاء عشائر الدليم في محافظة بغداد وجرى، خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر والآراء حول تطورات الأوضاع في البلاد وعدد من المواضيع التي تخصُّ الجانب الأمني والخدمي، فضلاً عن موضوع الانتخابات المبكرة.وأكد على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، وضرورة اختيار ممثلين يعبرون عن تطلعات وحاجات ناخبيهم، مشيرا إلى أهمية دور شيوخ ووجهاء العشائر في هذا الشأن./انتهى9

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