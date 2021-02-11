يارالله يبحث مع رئيس بعثة الناتو التعاون الامني المشترك

2021/02/11 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استقبل رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، في مكتبه اليوم رئيس بعثة حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق بير اولسون.وذكر بيان لوزارة الدفاع: ان الجانبين بحثا سبل التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير عمل المؤسسة العسكرية كما تم مناقشة توسيع مهام بعثة الناتو ونطاق عملها في العراق كما تناول اللقاء ايضاً عمل المستشارين من الناتو والذين سيكون لهم دور في تقديم الدعم لقواتنا الأمنية./انتهى9

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