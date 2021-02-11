2021/02/11 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الحزب الديمقراطي الكردستاني: لا علاقة للحزب بالصراع الدائر بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية.

– المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني: حزب العمال نقل التوتر وعدم الاستقرار الى داخل أراضي كردستان.

– الحزب الديمقراطي: حزب العمال تسبب بدخول الجيش التركي الى أراضي الإقليم.

– المتحدث: حزب العمال غير قادر على القتال داخل تركيا.

– المتحدث: أفضل حل للأزمة هو ان يبعد حزب العمال صراعاته ومشكلاته عن الإقليم.

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