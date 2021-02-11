في ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد : شهيد الثورة و الوطن ... شهيد الحرية و العدالة الاجتماعية... - عمران مختار حاضري

2021/02/11 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري في ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد : شهيد الثورة و الوطن ...



شهيد الحرية و العدالة و التنوير بوجه الرجعية و الظلامية و عصابات النكوص إلى دهاليز الماضي السحيق...



أيها الشهيد الجريء ...كنت تعلم جيدا ان الموت الغادر يحاصرك ...



و أن الاستشهاد قريب منك قرب الهواء الى الأنف...



! لكنك كنت كبيرا و اثرت النزال و عدم التراجع ...



علمتنا أن الحياة تظل واقفه امام الاستشهاد ...



!* تمكن ......





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