من أجل تذكية الصراع الاجتماعي و التنبه إلى تلاشي الحراك الشعبي الاحتجاجي...! - عمران مختار حاضري

2021/02/11 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمران_مختار_حاضري من أجل تذكية الصراع الاجتماعي و التنبه إلى تلاشي الحراك الاحتجاجي الشعبي :* الاشاعات و الصراعات الهامشية و المناكفات السياسية بين أجنحة اليمين النيوليبرالي بشقيه الاسلاموي الظلامي و الحداثوي الزائف لا هدف لها سوى تمييع الصراع و تلهية الشعب عن مشاغله الحقيقية و محاولات إخماد الصراع الاجتماعي المحتدم و حرف التناقض الرئيسي عن جوهره الحقيقي...* يبقى باعتقادي المتواضع أن مجتمع الحرية و التكافؤ ......





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