2021/02/11 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت عضو مجلس النواب النائب منار عبد المطلب، اليوم الخميس، حقيقة معلومات عن منح الدولة لكل نائب 150 درجة وظيفية سنويا.وقالت عبد المطلب في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الحديث عن منح الدولة كل نائب 150 درجة وظيفية سنويا وكذلك اتهام النواب ببيع درجات وظيفية مقابل مبالغ كبيرة، غير دقيق وننفيه جملة وتفصيلا".

وطالبت "من لديه اي دليل لعرضه فورا على وسائل الاعلام لكي يكون امام الرأي العام".واضافت عبد المطلب، أن "الكثير من الاتهامات توجه الى مجلس النواب لكنها بدون ادلة ووثائق"، مؤكداً انها "لم تعين فردا واحدا منذ دخول مجلس النواب فكيف يجري اتهام الجميع".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، خبراً مفاده بان كل نائب في مجلس النواب العراقي يتم منحه 150 درجة وظيفية سنويا وبعها يتم بيعه عبر وسطاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية تكشف حقيقة منح الدولة كل نائب 150 درجة وظيفية سنوياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانية تكشف حقيقة منح الدولة كل نائب 150 درجة وظيفية سنوياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).