دراسة تؤكد فاعلية عقار مضاد للسكري في علاج السمنة

2021/02/11 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد باحثون أمس (الأربعاء) أن عقاراً مضاداً لمرض السكري أظهر فاعلية كبيرة في علاج السمنة، حيث ساعد عدداً من الأشخاص على خسارة ما معدله 15 في المائة من وزنهم خلال 16 شهراً.وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد قام الباحثون، المنتمون لجامعة نورث وسترن الأميركية، بإجراء دراسة على 1961 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حصل ثلثهم على علاج وهمي، في حين حصل الثلثان على دواء السكري المسمى سيماغلوتيد.واتبعت المجموعتان نفس النظام الغذائي بعد ذلك، كما اتبعوا خطة واحدة لممارسة التمارين الرياضية.وكتب فريق الدراسة أن «متوسط التغيير في وزن الجسم منذ بداية الدراسة وحتى مرور 68 أسبوعاً كان 14.9 في المائة في المجموعة التي تناولت سيماغلوتيد مقارنة بـ2.4 في المائة في المجموعة التي تناولت الدواء الوهمي».وأضافوا أنه، في المتوسط، فقد الأشخاص الذين تناولوا دواء السكري 15.3 كيلوغرام من وزنهم.ويتم تناول «سيماغلوتيد» عادة مرة واحدة في الأسبوع، في حين أن الأدوية المضادة للسمنة المعتمدة حالياً يتم تناولها مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات يومياً.وكتب مؤلف الدراسة الدكتور روبرت كوشنر: «إن فقدان الوزن مع (سيماغلوتيد) يعتمد بشكل كبير على انخفاض الشهية، والذي يُعتقد أنه ناتج عن تأثيرات مباشرة وغير مباشرة للدواء على الدماغ».ونُشرت الدراسة أمس (الأربعاء) في مجلة New England Journal of Medicine.وطلبت الشركة المصنعة للدواء، من هيئة الغذاء والدواء الأميركية، الموافقة على استخدامه كعلاج للسمنة.وإذا تمت الموافقة عليه، فسيكون الدواء الخامس فقط لإنقاص الوزن في السوق الأميركية.

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