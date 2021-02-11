العمليات المشتركة تنفي تواجد قوات البيشمركة في كركوك

2021/02/11 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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نفت قيادة العمليات المشتركة، الخميس 11-2-2021 ، أي وجود لقوات البيشمركة داخل محافظة كركوك.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله، إن "قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية موجودة في كركوك، ويوجد تنسيق بينها وبين قوات البيشمركة، لكن قوات البيشمركة لا تتواجد داخل كركوك".

وأشار الخفاجي إلى أن "هناك عملا مشتركا مع قوات البيشمركة في مكافحة الإرهاب ومطاردة الجريمة المنظمة، لكن لا يوجد أي تحرك واي انتشار لقوات البيشمركة في كركوك".

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