2021/02/11 | 19:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أغلقت دائرة صحة البصرة، مدرسة للبنات في ناحية سفوان غربي المحافظة بعد ظهور إصابات بجائحة كورونا في صفوف الطالبات.وقال مدير الناحية طالب الحصونة للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / " سجلت في البداية اصابتان في احدى الشعب بثانوية مارية القبطية للبنات وتم منح الطالبتين إجازة إجبارية 14 يوماً.".واضاف انه بعد ذلك اجريت مسحات لطالبات الثانوية وتبين ان هناك 5 إصابات متفرقة سجلت بصفوف ومراحل مختلفة بالثانوية، وعلى اثر ذلك قامت دائرة الصحة والسلطات المحلية في الناحية بغلق المدرسة لمدة 14 يوما.مشيرا الى ان الاجهزة الصحية قامت بحجز الطالبات المصابات بمنازلهن ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تسجيل اصابات بكورونا .. صحة البصرة تغلق مدرسة للبنات في ناحية سفوان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تسجيل اصابات بكورونا .. صحة البصرة تغلق مدرسة للبنات في ناحية سفوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).