الحلبوسي يؤكد عزم البرلمان تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي المقبل

2021/02/11 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ان البرلمان عازم على تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الخميس، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في العراق، والاستعداد للانتخابات المبكرة وسبل إنجاحها، وكذلك أهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية”، لافتا الى ان “اللقاء ناقش ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتباره من متطلبات إجراء الانتخابات”.

واكد رئيس مجلس النواب، أن “مجلس النواب عازم على تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي المقبل”.

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