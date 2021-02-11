2021/02/11 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الخميس، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف طلبة الجامعة التقنية الجنوبية.وحصل “المركز الخبري الوطني”، على وثيقة صادرة من دائرة صحة البصرة – مركز الجامعة التقنية الجنوبية، موجهة إلى عمادة المعهد التقني / قسم أنظمة الحاسوب، جاء فيها: “نتيجة لفحص التحري المستمر عن فيروس كورونا وظهور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



كورونا المستجد يقتحم الجامعة التقنية الجنوبية ويتسبب بتعطيل الدوام “اسبوعين” لهؤلاء الطلبة المركز الخبري الوطني.

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