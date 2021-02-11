2021/02/11 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب الأمين العام لمجلس الوزراء، حمدي الغزي، اليوم الخميس، السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، بتسريع توريد لقاح كورونا.وذكر المكتب الإعلامي لأمين مجلس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن الأخير “طلب من السفير البريطاني تسهيل وتسريع إجراءات توريد اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا”.ولفت الغزي، وفقا للبيان، إلى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لخطورة الأمر..



الغزي يطلب من بريطانيا تسريع توريد لقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

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