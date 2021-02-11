من أجل تعزيز دور الشباب في العراق، منظمة UPP تستقبل وفداً من وزارة الشباب والرياضة  

2021/02/11 | 19:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – أيهم بويا اجتمعت منظمة (جسر إلى – UPP) الإيطالية ومنظمة المسلة مع وفد من وزارة الشباب والرياضة والمتمثل بمدير قسم الهيئات والمنظمات الغير حكومية في الوزارة، السيد مناف الجنابي، والدكتور مهند عبدالوهاب والسيد موفق لفته من دائرة العلاقات والتعاون الدولي في الوزارة، والسيد صفاء السهيل إعلامي في الوزارة، والسيد مهند القريشي مستشار …

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