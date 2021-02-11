أسعار النفط تواصل التراجع بعد تقرير أوبك

2021/02/11 | 19:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد صدور تقرير أوبك، لتتجه للهبوط الأول في 9 جلسات متتالية.

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