كاتب سوري: مباحثات بين أكراد العراق وسوريا برعاية امريكية لإعلان الدولة الكردية

2021/02/11 | 19:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

امريكان

المعلومة/خاص..

كشف الإعلامي والكاتب السوري، هيثم العلي، عن مخططات امريكية لإدارة الحوار بين كرد سوريا والعراق.

وقال العلي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان” الحوارات بين أكراد سوريا والعراق ليست بالجديدة لكن هذه المرة اخذت طابع اخر حيث دخول الأمريكان الى تلك الحوارات ومحاولتها تقسم الأراضي العراقية السورية لصناعة كيان جديد في تلك المنطقة باسم الاكراد”.

وأضاف العلي، ان” الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن تتبنى هذا الامر بل وصل حتى الضغط على حكومة الإدارة المركزية الكردية في سوريا وحكومة الإقليم في العراق للجلوس على طاولة الحوار ورسم صورة الدولة الكردية الجديدة”.

ونوه الى ان” توجيهات إدارة جو بايدن تقضي بجمع أكراد سوريا واكراد العراق مع قيادات “قسد” تمهيدا للاعلان عن الكيان الكردي الجديد بين العراق وسوريا”.

واشار الى ان” هذه الخطة هي اولية ومن المحتمل ان ينظم أكراد تركيا إلى تلك الطاولة لاكمال أركان الكيان الكردي، بحسب المعلومات المسربة”.انتهى /25ر

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