لجنة امريكية: ترامب يتحمل مسؤولية نصف الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة

2021/02/11 | 19:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

حملت لجنة تقييم حقبة ترامب ، الخميس ، الرئيس الامريكي السابق مسؤولية نصف الوفيات بوباء فايروس كورونا بسبب سوء استجابته قائلة إن”الولايات المتحدة كان من الممكن أن تمنع ما يقرب من نصف إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فايروس كورونا في البلاد ، إذا كانت معدلات الوفيات مطابقة للدول الأخرى ذات الدخل المرتفع”.

ونقل موقع لانسيت الطبي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن لجنة خبراء الصحة قولهم إن ” اكثر من 40 بالمائة من الوفيات بجائحة فايروس كورونا كان من الممكن أن يكونوا على قيد الحياة ، لو كانت معدلات الوفيات في الولايات المتحدة مطابقة للمعدلات في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة”.

واضاف ان ” اللجنة نددت باستجابة ترامب غير الكفؤة وغير الكافية للأزمة الصحية قائلة إنه “جلب سوء الحظ للولايات المتحدة والكوكب خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، فيما أكدت الولايات المتحدة ان هناك 471 الف حالة وفاة بسبب الوباء ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز التي تحتفظ بالبيانات ومن المتوقع ان يتجاور الرقم نصف مليون شخص في الاسابيع القليلة المقبلة”.

وتابع التقرير ان ” الوباء قد أثر بشكل غير متناسب على الأشخاص الملونين مع ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمريكيين من أصل أفريقي بزيادة 50 ٪ مقارنة بالبيض”.

واشار التقرير الى أن ” تمت إدانة ترامب على نطاق واسع لعدم أخذه جائحة فايروس كورونا على محمل الجد بما فيه الكفاية ، ونشر نظريات المؤامرة ، وعدم تشجيع ارتداء الأقنعة وتقويض العلماء وغيرهم ممن يسعون لمكافحة انتشار الفايروس”.



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