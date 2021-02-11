دبي تعزز جاهزيتها الطبية العالية مع ازدياد الاصابات بكورونا

2021/02/11 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي-(أ ف ب) – تعمل دبي على تعزيز جاهزيتها الطبية من خلال توظيف ممرضين من الخارج وزيادة عدد الأسرة لمرضى فيروس كورونا، مع الارتفاع في أعداد الإصابات في الإمارات رغم حملة التطعيم، حسبما أفاد مسؤول رفيع المستوى وكالة فرانس برس.ومنذ عادت لاستقبال السياح الصيف الماضي، قبل العديد من المدن السياحية الأخرى، بعد فترة […]

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