 هل حققت الاذاعات العراقية أهداف المواطن؟- نصار النعيمي

2021/02/11 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصار النعيمي يصادف في 13 من فبراير من كل عام اليوم العالمي للإذاعة المسموعة التي حددتها المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ودَعَتْ دول العالم إلى الاحتفال بهذه المناسبة منذ عام 2013م، وتعد الإذاعات المسموعة من أهم الإنجازات الفكرية والحضارية في القرن العشرين.على الصعيد العربي كان للإذاعات دور مهم في […]

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