شاهد الرسالة التي أراد إبراهيم رئيسي إيصالها خلال زيارته العراق

2021/02/11 | 20:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "إيران والعراق لا يمكن الفراق "،بهذه العبارة أراد رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله السيد إبراهيم رئيسي، أن يوصل من العاصمة بغداد رسالة إلى كل ا...

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