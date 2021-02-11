رئيسي في العراق.. ومحاولات التجميل السعودية هل تصطدم بملف خاشقجي؟

2021/02/11 | 20:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة مواصلة رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله إبراهيم رئيسي، زيارته للعراق بعد أن التقى كبار المسؤولين....

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