2021/02/11 | 20:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات شركة "أسترازينيكا" بنحو 10 بالمائة خلال العام الماضي، بدعم تطوير لقاح كورونا بالتعاون مع جامعة "أكسفورد".

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