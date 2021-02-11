2021/02/11 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتخذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الخميس، قرارا بشأن معادلة الشهادات.وذكرت دائرة العلاقات والاعلامي في وزارة التعليم، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن الوزير تفقد “دائرتي البعثات والتعليم الأهلي وأكد على مراعاة التقييم العلمي في معادلة الشهادات وتلبية المتطلبات الأكاديمية وإيجاد الحلول في إنجاز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم يتخذ قراراً بشأن معادلة الشهادات المركز الخبري الوطني.

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