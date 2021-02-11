العراق والبحرين يبحثان سبل التعاون الثنائي المشترك

2021/02/11 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، ونظيره البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، سبل التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.وذكرت وكالة الانباء الرسمية في البحرين، أن “الزياني، اجتمع مع فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش منتدى الصداقة الذي عقد في العاصمة أثينا بجمهورية اليونان”.[…]

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