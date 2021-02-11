وفد الفاتيكان يلتقي بالسيد السستاني تمهيدا لزيارة البابا في آذار /مارس المقبل

2021/02/11 | 20:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مثنى النهار وصل اليوم عبر مطار النجف الدولي وفد البابا فرنسيس الفاتيكان تمهيدا لزيارة البابا إلى النجف في آذار المقبل ولقاء السيستاني وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.ممثل بابا الفاتيكان من مرقد الإمام علي (كرم الله وجهه) احترامنا وتقديرنا لهذا المكان المقدس وأهميته الإنسانية.تشرف وفد دولة الفاتيكان برئاسة رئيس الأساقفة ميتيا ليسكوفار …

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