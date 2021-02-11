كربلاء تسجل 336 اصابة جديدة بكورونا

2021/02/11 | 20:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء في بيان لها اليوم الخميس , عن تسجيل 336 اصابة جديدة بمرض كورونا في مناطق متفرقة في المحافظة.

وأوضح البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " إن عدد الفحوصات الخاصة بمرض الكورونا ( ١٤٤٤ pcr ) ، ( ٣٥٠ rapid test ) فحصاً , وأن عدد الإصابات الموجبة ( ٣٣٦ ) إصابة , وان نسبة الإصابات الى عدد الفحوصات ( ٣٢ % ).

واضاف البيان , ان عدد الحالات المحالة الى المُستشفى ( ١٦ ) حالة , وعدد الحالات البسيطة التي تتلقى العلاج المنزلي ( ٣٢٠ ) حالة , وان عدد حالات الشفاء ( ١٠٦ ) حالة , مؤكدة ان المحافظة لم تسجل أي حالة وفاة لهذا اليوم جراء الاصابة بالمرض.

وطالبت دائرة الصحة في بيانها , المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الارشادية الصحية المتمثلة بارتداء الكمامة , واستخدام المناديل للعطاس والسعال , والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

الى ذلك حذر وزير الصحة الاتحادي حسن التميمي اليوم الخميس , من أيام قاسية بسبب عدم مبالاة المواطنين بإجراءات الوقاية.

هذا وتشهد محافظات العراق خلال الايام الماضية, تزايد متسارع في عدد الاصابات بفيروس كورونا بنسب متفاوتة , وسط مخاوف من موجة قاسية تضرب البلد.

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء

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