قطاع التكنولوجيا يقود ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

2021/02/11 | 20:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع التكنولوجيا.

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