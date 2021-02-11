ديالى تكشف مضامين الجريمة” الصامتة” بحق 30 قرية زراعية

2021/02/11 | 20:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن مضامين ما اسماها الجريمة الصامتة بحق 30 قرية زراعية شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” داعش الارهابي فور اجتياحه ناحية السعدية وقراها بعد حزيران 2014 عمد الى ارتكاب الكثير من الجرائم بحق المدنيين بالاضافة الى شن عملية سحق للقرى في محيط الناحية”.

واضاف ان “ داعش الارهاي مسح قريتين من الخريطة بعد تدمير شامل لمنازل الاهالي وتجريفها بالاضافة الى نسبة تدمير تتراوح من 40-70% لـ28 قرية اخرى لافتا الى ان ماحدث هو بقى جريمة صامتة لانه لم تسلط الاضواء عليها ولم يكن هناك اهتمام حكومي بها من ناحية الاسراع بتعويض الاهالي واعادة اعمار ما دمر لتبقى تلك القرى هي مثال على جريمة صامتة يعاني اهاليها من تداعياتها للعام 7 على التوالي”.

واشار الى ان” القرى كانت تسكنها كل اطياف العراق والاهالي حاليا غير قادرين على العودة مؤكدا ضرورة تسليط الضوء على افعال داعش وجرائمه في المناطق المحررة وكيف شكلت الة التخريب من بؤس وخراب للمناطق والقرى التي اجتاحها”.

وتعد السعدية اولى نواحي ديالى التي اجتاحها داعش الارهابي بعد 2014 قبل ان يتمكن الحشد الشعبي والقوات الامنية من تحريرها بعد معارك مع التظيم”،25 ف

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