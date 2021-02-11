الجمعية الفلاحية: الحكومة لم تستجب لمطالب المزارعين رغم وعودها المتكررة

2021/02/11 | 20:57 - المصدر: NRT عربية

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طالب رئيس الجمعية الفلاحية في قضاء الزبير، رياض شداد الفارس، الخميس، الحكومتين الاتحادية والمحلية، بالاستجابة لمطالب المزارعين فيما يتعلق بحماية محصول الطماطم ليتمكنوا من بيعه وتسديد مابذمتهم من ديون.

وقال الفارس، لموقع NRT عربية اليوم، (11 شباط 2021)، ان "الحكومة الاتحادية لم تستجب الى مطالب المزارعين بشأن حماية محصول الطماطم"، مشيرا ان "عملية التظاهر اليوم وغلق الطرق الرابطة بين البصرة والمحافظات الاخرى، كان اجراء تصعيديا واصفا اياه بـ(طريقة الضعفاء)، مطالبا في ذات الوقت "الحكومتين الاتحادية والمحلية بالاستجابة الى مطالب المزارعين ليتمكنوا من بيع المحصول وتسديد مابذمتهم من ديون".

وتابع، ان "انتاجية محصول الطماطم بلغت ثمانية الاف طن يوميا، ويمكن ان يسد حاجة البلد من الشمال الى الجنوب، وبالامكان التصدير الى خارج العراق".

ولفت الفارس، إلى ان "عددا من المنافذ الحدودية ومنها منافذ اقليم كوردستان غير ملتزمة بالخطة الزراعية".

وكان العشرات من المزارعين، قطعوا اليوم الخميس، بمركباتهم المحملة بمحصول الطماطم الطريق الدولي من البرجسية بإتجاه سفوان وام قصر غربي محافظة البصرة احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لوعودها بغلق المنافذ.

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