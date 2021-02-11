باريس وموسكو تدعوان طهران الى التحلي بالمسؤولية في تعاملها مع الملف النووي

2021/02/11 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت باريس وموسكو طهران على التحلي بالمسؤولية في تعاملها مع الملف النووي، غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى بدء إيران انتاج اليورانيوم المعدني.

وزارة الخارجية الفرنسية دعت إيران الى تجنب اتخاذ أي اجراء جديد من شأنه مفاقمة الوضع على حد تعبير بيانها، وذلك للحفاظ على حيز سياسي للبحث عن حل تفاوضي.

وفي ذات السياق طالب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إيران بالتحلي بضبط النفس والنهج المسؤول، داعيا في ذات الوقت واشنطن الى رفع العقوبات المفروضة على طهران دون أي تأخير.

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