زيدان وأوبير يبحثان قضية المحكومين الفرنسيين بقضايا الإرهاب

2021/02/11 | 21:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان والسفير الفرنسي بالعراق برنو أوبير اليوم الخميس، المحكومين بقضايا الارهاب من حملة الجنسية الفرنسية....

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