الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً في تعاملات متقلبة

2021/02/11 | 21:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي عالمياً من أدنى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية.

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