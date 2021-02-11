2021/02/11 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – قال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إن أول محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الصيني شي جينبينغ منذ توليه المنصب في 20 كانون الثاني/يناير، دامت ساعتين.وفي تصريح للصحافيين قال بايدن “الليلة الماضية، تحدّثت مع شي جينبينغ عبر الهاتف على مدى ساعتين”، وهي مدة طويلة وغير معتادة لمكالمة هاتفية للرئيس الأميركي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يجري أطول مكالمة هاتفية لرئيس أمريكي مع الزعيم الصيني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يجري أطول مكالمة هاتفية لرئيس أمريكي مع الزعيم الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).