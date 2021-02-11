سجن عراقيَين في فنلندا بتهمة التزوير للحصول على اللجوء

2021/02/11 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هلسنكي-(أ ف ب) – قضت محكمة في فنلندا الخميس بسجن امرأة عراقية حصلت على حق اللجوء مع زوجها السابق جراء الادعاء كذبا بمقتل والدها، في قضية شهدت في البداية إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لهلسنكي.ودانت محكمة مقاطعة هلسنكي نور الهدى الجنابي وزوجها السابق قحطان غاوي حسين بتهمة الاحتيال والتزوير الجسيم وخداع القضاة في […]

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