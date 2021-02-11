وزير الداخلية يرسي حجر الاساس لمشروع مدينة بدور السكني الخاص بقوى الامن الداخلي

2021/02/11 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ارسى وزير الداخلية عثمان الغانمي، حجر الاساس لمشروع مدينة بدور بغداد السكني، المشروع الخاص بقوى الامن الداخلي.وذكر بيان لوزارة الداخلية ان حفل ارساء حجر الاساس حضره عدد من النواب ومدراء الدوائر في وزارة الداخلية وعدد من ممثلي الشركات الاستثمارية، وتخلله شرح تفصيلي عن ماهية عمل المشروع الذي يحتوي على اكثر من 7000 وحدة سكنية بمواصفات عالية.واطلع وزير الداخلية على النماذج المعمارية المشيدة، مؤكداً على أهمية تقديم أفضل الخدمات للعاملين في وزارة الداخلية./انتهى9

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