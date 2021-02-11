ذي قار.. انتحار فتاة بمسدس والدها

2021/02/11 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني، في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن فتاة تبلغ من العمر 13 عاما اقدمت على الانتحار بواسطة مسدس عائد لوالدها.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فتاة تبلغ من العمر 13 عاما تسكن قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية، اقدمت على الانتحار باطلاقها النار على نفسها في منطقة الراس بمسدس عائد لوالدها"، دون مزيد من التفاصيل.

ويوم أمس، أفاد مصدر أمني، بان الشرطة النهرية انقذت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما من الانتحار، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن " الشرطة النهرية انقذت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما من محاولة انتحار بعدما القت بنفسها من اعلى جسر النصر إلى نهر الفرات وسط الناصرية".

وسجلت محافظة ذي قار، الثلاثاء الماضي، حالة انتحار لفتاة اقدمت على انهاء حياتها بواسطة "شال" الرأس.

وقال مصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن " قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار سجل حالة انتحار لفتاة تبلغ من العمر 19 عاما، حيث أقدمت على شنق نفسها بواسطة شال (ربطة رأس) داخل إحدى غرف منزلها وسط القضاء".

وأضاف، أن "جثمان الفتاة نقل إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية"، دون مزيد من التفاصيل.

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