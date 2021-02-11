الامن النيابية: الوضع الامني في ديالى “قلق” وبغداد لم تستجب لدعواتنا

2021/02/11 | 21:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابي النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، بان وضع ديالى الامني قلق.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى تمر بوضع امني قلق في ظل تكرار الخروقات الامنية بين يوم واخر وسقوط شهداء ةجرحى في صفوف القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائرية وبقية التشكيلات الساندة لافتا الى ان نزيف الدم مستمر وندفع ضحايا بسبب نشاط الارهاب في بعض المناطق”.

واضاف العزاوي،ان” الوزارات الامنية تتحمل وزر الدماء التي تسفك في ديالى مؤكدا بان تحذيراتنا ودعواتنا لاعادة لواء من الشرطة الاتحادية للمحافظة لم تستجيب لها بغداد حتى الان رغم الخروقات المتكررة بسبب الفراغات وعدم وجود قوات كافية لسدها في ظل تعقيدات التضاريس والمشهد العام في ديالى”.

واشار الى ” ضرورة ان يكون لبغداد وقفة لدعم امن ديالى وانهاء ملف الخروقات وحسم المعركة مع خلايا داعش النائمة التي تحاول الاضرار بالمشهد الامني العام عبر خروقات تجري بين فترة واخرى مايؤدي الى سقوط ضحايا”.

وتشهد ديالى بين فترة واخرى خروقات امنية ما يؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري بسبب نشاط داعش الارهابي”.انتهى 25 ف

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