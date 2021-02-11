“دفاتر مايا” أول فيلم لبناني منذ 39 عاماً في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين

2021/02/11 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – يخوض فيلم لبناني للمرة الأولى منذ 39 عاماً المنافسة على جائزة “الدب الذهبي” في مهرجان برلين السينمائي، إذ اختير “دفاتر مايا” (بالإنكليزية “ميموري بوكس”) للمخرجين الزوجين جوانا حاجي توما وخليل جريج ضمن اللائحة الرسمية للمسابقة التي أعلنت الخميس.وبحسب بيان أصدره الفريق الإنتاجي لهذا الفيلم الروائي الطويل، يتناول “دفاتر مايا” […]

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