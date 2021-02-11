2021/02/11 | 21:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– التحالف الدولي: لم يتم بناء اية قواعد عسكرية جديدة للتحالف في إقليم كردستان.

– التحالف الدولي: لم يطرأ أي تغيير على مهامنا في العراق.

– التحالف الدولي: ملتزمون بمهمتنا المتمثلة باقتلاع داعش من العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | التحالف الدولي: لم يطرأ أي تغيير على مهامنا في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | التحالف الدولي: لم يطرأ أي تغيير على مهامنا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).