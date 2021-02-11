2021/02/11 | 21:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عددا من الكتل السياسية بالتدخل وإيقاف أحد المشاريع الاستثمارية، على خلفية ما يسببه من استنزاف لأموال البلاد حسب رأي اللجنة.

وقالت اللجنة عبر وثائق رسمية، انها شخصت وجود مخالفات وهدر للمال العام شاب قيام الادارة السابقة للهيئة الوطنية للاستثمار بمنح اراض ضمن محيط مطار بغداد الدولي الى شركات اجنبية ومحلية وآخرها ما يُعرف بمشروع بدور بغداد السكني الذي تم احالته الى احدى الشركات الاستثمارية وبرعاية من مسؤولين الهيئة السابقة، وذلك من خلال إحالة اراض بمساحة الف وست مئة دونم ضمن محيط مطار بغداد الدولي إلى تلك الشركة مستغلة انشغال الدولة بمكافحة جائحة كورونا وضمن فترة حكومة تصريف الأعمال السابقة، وعبر استدراج عروض غير حقيقية تم فتحها يوم عطلة رسمية يوم الرابع عشر من تموز من العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الاستثمار تناشد كتلا سياسية بإيقاف مشروع استثماري تدور حوله شبهات فساد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الاستثمار تناشد كتلا سياسية بإيقاف مشروع استثماري تدور حوله شبهات فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).