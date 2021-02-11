قيادي بالفتح معلقاً على توقعات كتل بالفوز في الانتخابات: تعيش أحلاما وردية

2021/02/11 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في تحالف الفتح، نسيم الازيرجاوي، اليوم الخميس، إن توقعات الكتل السياسية بشأن فوزها بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مجرد أحلام وردية، حسب وصفه.

وذكر نسيم الازيرجاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض الكتل السياسية ما تزال تعيش في الأحلام الوردية بعيدا عن الواقع الذي ستصطدم به، في حال توفر البديل عن الكتل السياسية الحالية".

وأضاف الازيرجاوي، أنه "في حال عدم توفر البديل المناسب، ستعمل الكتل على تعبئة مناصريها وبالتالي ستكون الانتخابات المقبلة للمتحزبين فقط، بينما ستكون حظوظ الشخصيات المستقلة ضعيفة".

وتابع، أن "التصريحات الإعلامية والاتهامات المتبادلة بين بعض الأطراف قبل الانتخابات، هي صراع واضح على السلطة"، مشيرا إلى أن "الديمقراطية التوافقية سبق وأن تم تجربتها في الكثير من الدول، ولكن لم تستمر لانها فاشلة، ولكن في العراق اعتمد الجميع على المرشح التوافقي، وبالتالي قد تتكرر هذه التجربة".

وأعرب القيادي في تحالف الفتح، عن امله بان "يكون رئيس الوزراء المقبل يمثل الكتلة الفائزة في الانتخابات، وتكون هناك معارضة مكوناتية داخل مجلس النواب، لان مشاركة الجميع في الحكومة أمر غير صحيح"، مشيرا بذات الوقت إلى أن "حكومة التكنوقراط وحكومة من خارج العملية السياسية، كلها أكاذيب".

وتحدث رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، الثلاثاء الماضي، عن جهات سياسية لم يسمها، تستعد لتزوير الانتخابات البرلمانية المبكرة بشكل كبير، وذلك من خلال استحواذها على البطاقات الالكترونية الخاصة بالناخبين، حسب قوله.

وقال محمد الخالدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البطاقة الالكترونية الخاصة بالناخب ستكون بوابة كبيرة لتزوير الانتخابات البرلمانية، وبالتالي نحن نصر على اعتماد البطاقة البايومترية بشكل مطلق في الانتخابات المبكرة".

وأضاف الخالدي، أن "هناك جهات سياسية تحاول السيطرة على الانتخابات من خلال عمليات التزوير والتلاعب في إرادة الناخب سواء بالقوة أو من خلال الاستحواذ وشراء البطاقات الالكترونية".

وشدد رئيس كتلة بيارق الخير في البرلمان، على ضرورة "اجراء انتخابات برلمانية نزيهة وذات شفافية عالية خالية من التزوير بأي وسيلة كانت، سواء عن طريق الاشراف أو المراقبة الدولية أو العربية".

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