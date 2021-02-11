2021/02/11 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري قالت مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض كوفيد-19 في بريطانيا، شارون بيكوك، اليوم الخميس، إن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة كنت البريطانية ستنتشر على الأرجح في أنحاء العالم، مضيفة أن مكافحة الفيروس ستستمر لعشرة أعوام على الأقل.وذكرت بيكوك، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن “سلالة كنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبيرة بريطانية تحذر: سلالة كورونا الجديدة ستجتاح العالم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة بريطانية تحذر: سلالة كورونا الجديدة ستجتاح العالم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبيرة بريطانية تحذر: سلالة كورونا الجديدة ستجتاح العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).