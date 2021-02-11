الاقتصاد النيابية: هذا حجم الهدر بالمال العام.. أراض واستثمارات

2021/02/11 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، عن وجود “هدر للمال العام وشبهات فساد” في مشروع “بدور بغداد السكني” الذي وضع وزير الداخلية عثمان الغانمي حجره الأساس اليوم، فيما طالبت كتلتي سائرون والفتح وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدخل لوقف هذا المشروع.وقالت اللجنة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “لجنة […]

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أراض واستثمارات المركز الخبري الوطني.

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