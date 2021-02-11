2021/02/11 | 21:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للإتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الخميس 2021/2/11، وفداً من الصليب الأحمر الدولي والذي تألف من زان زيروم، رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولي في العراق وهشام مندوني مسؤول الصليب الأحمر الدولي في إقليم كورستان وهوشيار مصطفى مسؤول مكتب السليمانية للمنظمة.

وخلال اللقاء، تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع العامة والنشاطات الإنسانية وخطط وبرامج المنظمة في العراق وإقليم كوردستان.

وأشار لاهور شيخ جنكي إلى أهمية الأعمال التي تقوم بها منظمة الصليب الأحمر الدولي في العراق وإقليم كوردستان، في المجال الإنساني، مؤكداً دور المنظمة في تقديم المساعدات وتوفير المستلزمات للاجئين والمتضررين من أعمال العنف والحرب والصراعات المسلحة.

وكذلك ثمّن المساعدات والدعم المقدمين من هذه المنظمة الدولية، مشجعاً إياهم على تكثيف الجهود والعمل والنشاطات لإيلاء إهتمام أكبر باللاجئين وإيجاد حل لأسرى ومغيبي حرب داعش الارهابي كي يعودوا الى حياتهم الطبيعية وعوائلهم وذويهم، وفي هذا الجانب جدّد لاهور شيخ جنكي، تأييد ودعم الإتحاد الوطني الكوردستاني لإنجاح أعمال المنظمة.

من جانبه سلط رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، على عمل ونشاطات الصليب الاحمر في العراق وإقليم كوردستان، وخططهم المستقبلية، معرباً عن شكره لتأييد ودعم لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للإتحاد الوطني الكوردستاني، في إنجاح أعمالهم.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصليب الأحمر يشكر رئاسة الاتحاد الوطني ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصليب الأحمر يشكر رئاسة الاتحاد الوطني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).