الصليب الأحمر يشكر رئاسة الاتحاد الوطني

وخلال اللقاء، تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع العامة والنشاطات الإنسانية وخطط وبرامج المنظمة في العراق وإقليم كوردستان.
وأشار لاهور شيخ جنكي إلى أهمية الأعمال التي تقوم بها منظمة الصليب الأحمر الدولي في العراق وإقليم كوردستان، في المجال الإنساني، مؤكداً دور المنظمة في تقديم المساعدات وتوفير المستلزمات للاجئين والمتضررين من أعمال العنف والحرب والصراعات المسلحة.
وكذلك ثمّن المساعدات والدعم المقدمين من هذه المنظمة الدولية، مشجعاً إياهم على تكثيف الجهود والعمل والنشاطات لإيلاء إهتمام أكبر باللاجئين وإيجاد حل لأسرى ومغيبي حرب داعش الارهابي كي يعودوا الى حياتهم الطبيعية وعوائلهم وذويهم، وفي هذا الجانب جدّد لاهور شيخ جنكي، تأييد ودعم الإتحاد الوطني الكوردستاني لإنجاح أعمال المنظمة.
من جانبه سلط رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، على عمل ونشاطات الصليب الاحمر في العراق وإقليم كوردستان، وخططهم المستقبلية، معرباً عن شكره لتأييد ودعم لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للإتحاد الوطني الكوردستاني، في إنجاح أعمالهم.
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