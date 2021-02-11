توضيح من الداخلية حول 'توطين الرواتب والفضائيين'

2021/02/11 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت وزارة الداخلية توطين رواتب جميع منتسبي وموظفي وزارة الداخلية خلال فترة وجيزة، مؤكدة عدم وجود فضائيين في الوزارة، عدا المنتسب الذي يعطي نصف راتبه مقابل عدم دوامه.

وقال المتحدث بأسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، الخميس، إن "هناك قرارا لوزير الداخلية صدر قبل أيام يتضمن فقرتين، الاولى هي توطين رواتب جميع منتسبي وموظفي وزارة الداخلية خلال فترة وجيزة، والثانية انجاز المعاملات بشكل سريع".

واضاف، أن "توطين الرواتب يجري عبر 19 مصرفا لاجل منظومة وقاعدة بيانات كاملة بأسماء المنتسبين والموظفين في الوزارة، وسيتم تسليم الرواتب شهر شباط الجاري عبر المصارف".

وأوضح، أن "توطين رواتب الضباط سيكون في وقت لاحق بعد منح ارقام تسلسلية خاصة لكل ضابط عبر تحويل جميع بيانات الضباط الى ارقام ويكون توطين الرواتب عبر مصرف واحد فقط".

وبشأن موضوع الفضائيين، أشار الى أنه "لا يوجد أي فضائي في وزارة الداخلية وهذا الموضوع انتهى منذ عام 2005، ولكن من المتوقع ان يكون هناك منتسب يعطي نصف راتبه مقابل عدم دوامه ويتحمل ذلك الامرين".

ا.ح

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