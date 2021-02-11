كبرياء أنثى : حضرة آلهة الحب - صفاء زويدي

2021/02/11 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفاء_زويدي اتعلم انت في حضرة من اصمت!! ايها الحيوان صوت مفاجئ انتباه حضرة آلهة الحب تدخل غرفة الاجتماعات ، امرأة في العشرينات في غاية الجمال من شدة جمالها تخجل من النظر إليها لارتكاب أكبر إثم ، شعرها الحريري البني الذي يميل للحمرة ينساب حتى خصرها وجه ابيض كبياض الثلج وعينيها البنياتان يميلان للون الأخضر ، زادها جمالا ربانيا تكاد تكون ملاك نزل من السماء خاصة ابتسامتها تبعث في الروح الحياة …< ......





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