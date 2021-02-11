محدث..الذهب يهبط لأول مرة في 5 جلسات ويفقد 16 دولاراً

2021/02/11 | 22:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب بحوالي 16 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل الهبوط الأول في 5 جلسات متتالية.

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