محافظ صلاح الدين بتصريح متلفز :تم تحويل مبالغ من وزارة التربية الى المحافظة لبناء مدارس لكنها ذهبت الى أماكن أخرى

2021/02/11 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل الجبوري ان الخلل في إدارة المحافظة متراكم منذ سنوات.وقال في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ للانباء : انه تم تحويل مبالغ الى المحافظة من وزارة التربية لبناء المدارس لكنها ذهبت الى أماكن أخرى.من دون ان يسمي هذه الاماكن.واوضح الجبوري: ان مجموع المبالغ المحولة للمحافظة عام 2013 بلغت 591 مليار دينار./انتهى9

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